Çavuşoğlu'ndan küstah vekile tokat gibi cevap

Mevlüt Çavuşoğlu, AP Dış İlişkiler Komitesi milletvekillerinin sorularını cevapladı. Doğu Akdeniz'in konuşulduğu toplantıda bir milletvekilinin Türk bayrağıyla ilgili sözleri için Çavuşoğlu, AB'nin çifte tutumunu yüzlerine vurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak için atılan adımlarda Yunanistan'ın inat ettiğini söyleyerek Yunan makamlarının diyaloğa hazır olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın bu tutumu karşısında Türkiye'nin de kendi daha önce ısrar etmediği önkoşullar için artık ısrarcı olacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, video konferans ile bağlandığı Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi bölge dışında tutulmaya çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin müzakereye hazır olmasına rağmen Yunan hükümetinin müzakereye açık olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin iyi niyetli olarak Almanya'nın arabuluculuğunda diplomasiye şans verdiğini, Yunanistan'ın ise Mısır'la anlaşma imzalayarak bu süreci baltaladığını dile getirdi.

Ön koşulsuz diyalog

Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul olmaksızın diyaloğa hazırız. Yunanistan ön koşullarda ısrar ederse biz de öyle yaparız." dedi.

Türkiye'nin pozisyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu ve mahkemelerin çeşitli kararlarına dayandığını vurgulayan Çavuşoğlu, söz konusu adalara münhasır ekonomik bölge veya kıta sahanlığı verilmemesi gerektiğini anlattı.

Türk bayrağına katlanamadı

Daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, bir milletvekilinin AB bayrağı ile Türk bayrağını yan yana gösteren logoyu görmek istemediğini söylemesi üzerine, bunun, AB Bakanlığının uzun yıllar logosu olarak kullanıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile iş birliğinden bahsediyorsunuz ama bu 2008'den beri kullandığımız bu logoyu görmeye bile katlanamıyorsunuz. Bu, yeni bir logo değil. Bu, iş birliğinin simgesidir." ifadelerini kullandı.

Fransız milletvekilinin sorusu

Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.

Türkiye'nin İdlib'de yaptıklarıyla 3 milyon Suriyelinin AB'ye doğru gitmesini engellediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Buna rağmen İdlib'de olduğumuz için bizi neden eleştiriyorsunuz?" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriyeliler için evler inşa ettiğini, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin destek sözü verdiğini ancak tutmadığını söyledi. "Bizim üzerimizde büyük yük var." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün bunlara rağmen Türkiye'yi eleştiriyorsunuz. Eğer destek vermek istemiyorsanız Avrupa'ya gitmelerine izin verin. Bunu söylediğimizde Türkiye AB'yi tehdit ediyor diyorlar. Hayır etmiyoruz. Biz gerçekleri söylüyoruz ve birbirimize karşı dürüst olmalıyız."