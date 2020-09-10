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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Eylül Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1512 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 286 bin 455, can kaybı 6 bin 895 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 10 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 107 bin 702 yeni test yapıldı, 1512 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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