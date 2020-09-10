Ankaragücü 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.Abone ol
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.
Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.