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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Cumhuriyet Hal Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, sözcüsü ve avukatının ardından özel danışmanı da virüse yakalanmıştı.

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Cumhuriyet Hal Partisinden (CHP) yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir" ifadesi kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıkmış; son olarak da CHP liderinin danışmanı Recep Cengiz, koronavirüse yakalanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tek tek koronavirüse yakalanmasının ardından partideki yüz yüze görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı.

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