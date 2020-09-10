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Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

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Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı. 

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti. 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. 

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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