Netflix üyelik ücreti 2020 ne kadar öğrenci indirimi var mı?

Birçok dizi ve filmi online ortamda izleme şansı sunan platform Netflix üyeliği ve Netflix üyelik ücretleri kaç para araştırması başladı. Atiye dizinin 2. sezonunun başlaması üzerine birçok kişi Netflix üyelik ücretlerini araştırıyor. Peki 2020 yılında Netflix üyelik paketleri kaç para?

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Dünyaca ünlü popüler dizi ve film platformu Netflix üyelik ücretlerinde zam geldi. Atiye dizisinin 2. sezonunun başlaması ile birlikte birçok vatandaş Netflix üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. Peki Netflix'e nası üye olunur, aylık kaç para ödenir? Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te ücretlendirmeler şöyle;

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL1-

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17.99 TL.

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29.99 TL.

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.

Televizyon üzerinden izlemeniz için şunlardan birine sahip olmanız gerekli Smart TV, PlayStation 3/4, Xbox One/360, Chromecast, AppleTV veya Blu-ray oynatıcı.

Netflix’e uyumlu mobil cihazlar iOS telefon ve tabletler, Android telefon ve tabletler, Windows telefon ve tabletler.

Üyelik tipinize göre Netflix’in önerdiği minumum hızlar ise şöyle

SD yayın için 3.0 Mbps, SD yayınlarda videoların yüklenme hızları gayet yeterli oluyor.

HD yayın için 5.0 Mbps

Ultra HD yayın için 25 Mbps

Türkiye’de yayına başlayan Netflix konusunda gelen ilk olumsuz tepkiler benzer konular üzerinde yoğunlaşmış durumda.

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