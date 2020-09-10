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Sarıyer'de akıllara durgunluk veren kaza! Otomobil evin bahçesine düştü

SARIYER'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Sokak sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sarıyer'de öğle saatlerinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Salih Avşar'ın park halindeyken bindiği otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı.

Kaldırıma çarpan otomobil sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.



Gürültüyü duyan sokak sakinleri evin bahçesinde ters dönmüş otomobil görerek yardımı koştu Sürücüyü otomobilden sıkıştığı yerden çıkartan sokak sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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