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Denizli'de okulda maskesiz toplantı yaptılar! Sonrasında olanlar oldu

Denizli’nin Babadağ ilçesindeki Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesinde müdür, yardımcıları ve 32 öğretmen karantinaya alındı, okul ise kapatıldı.

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Denizli'nin Babadağ ilçesindeki Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi corona nedeniyle kapatıldı. Corona testi pozitif çıkan okul müdürü Soner Küloğlu'nun kısa süre önce öğretmenlerle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

İddialara göre olay şöyle gelişti. Corona pozitif olduğunu bilmeyen Küloğlu tüm öğretmenlerle yeni öğretim yılında yapılacak uygulamalar ve uzaktan eğitim konularında toplantı yaptı. Okulda görevli müdür yardımcıları ve 32 öğretmen bu toplantıya katıldı.

Pozitif olduğu ortaya çıktı
Küloğlu toplantı sırasında maskesini çıkardı ve bir süre toplantıyı bu şekilde sürdürdü. Toplantıdan bir gün sonra ise yaptırdığı testte corona pozitif olduğu ortaya çıktı.

Okul kapatıldı
Küloğlu'nun testinin  pozitif çıkmasından sonra ilçe sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ortak kararla 412 öğrencisi bulunan okulu tamamen kapattı. Toplantıya katılan müdür yardımcıları ve öğretmenler temas nedeniyle 14 gün evlerinde karantinaya alındı. Denizli'de daha önce Merkezefendi, Tavas ve Baklan ilçelerinde öğretmenlerin coronaya yakalanması nedeniyle üç okulda benzer uygulamalar gerçekleşmişti.

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