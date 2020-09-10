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Van'da 4Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden "Yıldırım 10-Norduz" operasyonunda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım 10-Norduz" operasyonunun devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, 7-10 Eylül tarihleri arasında Gürpınar ilçesi kırsalında 11 JÖH Timi, 15 jandarma komando timi, 1 karma tim, 8 PÖH timi, 35 güvenlik korucusu timi olmak üzere toplam 70 tim ve 1040 personel ile 6 sektörde 'Yıldırım 10-Norduz Operasyonu' icra edilmiştir."

Operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda fişeği, el yapımı patlayıcıyla (EYP) tuzaklanmış 120 milimetrelik havan mühimmatı, EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 jeneratör, 4 akü, EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, 1 mağara kullanılamaz hale getirilmiştir."

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