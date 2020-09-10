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11 kişide koronavirüs tespit edildi! Balıkesir'de mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Hacıömerler Mahallesi 11 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

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Hacıömerler Mahallesi'nde koronavirüs belirtisi olan ve hastaneye başvuran 11 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Vakaların ardından Dursunbey Sağlık Müdürlüğü, salgının tespit edildiği evleri karantinaya aldı.

Giriş-çıkışlar kapatıldı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgın nedeniyle 10 Eylül Perşembe günü itibarıyla mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararı verilen mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

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