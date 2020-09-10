Muğla'da evladına unutulamayacak bir acı yaşattı
MUĞLA'da yürekleri dağlayan olay yaşandı. Murat Özkalp, tek evladının düğününde kalp krizi geçirerek öldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi talihsiz adamı hayata döndürmeye yetmedi.Abone ol
Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.
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