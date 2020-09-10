Muğla'da evladına unutulamayacak bir acı yaşattı

MUĞLA'da yürekleri dağlayan olay yaşandı. Murat Özkalp, tek evladının düğününde kalp krizi geçirerek öldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi talihsiz adamı hayata döndürmeye yetmedi.

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​Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.