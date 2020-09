Zatürre ve grip aşı ücretini SGK karşılar mı paralı mı?

Koronavirüs vakalarının son günlerde artması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte grip aşısına olan talep arttı ve birçok vatandaş grip aşısı olmak için sağlık kuruluşlarına koşunca stoklar tükendi. Peki grip aşısı ne kadar ve nerede yapılır, kimlere grip aşısı yapılır?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri koronavirüse karşı grip aşısını önerince bir anda grip aşısına olan talep patladı ve kısa sürede stoklar tükendi. Grip aşısı olmak isteyenler sıraya girdi. Peki grip aşısı fiyatı kaç para, kimler grip aşısı olabilir ve nerelerde grip aşısı yapılır? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve gribin aynı anda geliştiği hastalara grip aşısı yapılabileceğini bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilebilir bir aşının, virüsün insana bulaştığında hastalık yapma etkisini azaltacak, ortadan kaldıracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Tüm insanların sorunsuz kullanabileceği aşılar için güven verici çalışmalar yapıldığını belirten Metintaş, aşıların seri üretime geçip kullanılabilir olmasının ise vakit alacağına işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunmaktadır. İşte o öneriler...

Grip aşısı ne zaman yapılır, tarihleri var mı: Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Grip aşısı kimlere yapılır, çocuk ve hamileler yaptırabilir mi: Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. asi3

Grip aşısının yan etkileri var mı, neler görülür: Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

Ücretsiz aşı için sağlık raporu şart mı: 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sağlık raporu olmaksızın ücretsiz grip ve zatürre aşısı yaptırabiliyor. Fakat risk grubunda bulunan hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden sağlık raporu talep ediliyor. Sağlık raporunu hastaneye sunan kişilerin aşı bedeli SGK tarafından karşılanıyor. Bu aşılar her yıl grip dönemlerinde (Eylül - Şubat ayları arası) yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanıyor. Aşılamaya uygun olan vatandaşların aile hekimlerinden randevu almaları ve raporlarını göstermeleri yeterli oluyor.

Grip ve zatürre aşısı fiyatları kaç para: SGK’nın aşı bedelini karşılamadığı vatandaşlar grip ve zatürre aşısının fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene grip aşısı 72 TL, beş yıllık koruma sağlayan zatürre aşısı 68.86 TL, ömür boyu koruma sağlayan zatürre aşısı ise 344.17 TL’den satışa sunulmuştu. 2020 yılı için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Grip ve zatürre aşılarının eczanelere dağıtımı gerçekleşmediği halde yoğun talep nedeniyle eczaneler randevu ve sipariş alımına başladı. Aşı bulamamaktan endişe eden vatandaşlara müjdeli haber Sağlık Bakanlığından geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla oranla bu sene 3 ya da 4 kat daha fazla aşı tedarik edileceğini açıkladı.