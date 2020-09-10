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Kahramanmaraş'ta okey oynayanlara koronavirüs baskını

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde düzenlenen uygulamada polis ekipleri kahvehanede okey oynayan toplam 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem uyguladı.

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 ayrı mahallede eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar 1" uygulaması yapıldı.
Ekipler korona tedbirlerine uymadığı belirlenen ve kahvehanede okey oynayan 20 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 63 bin lira para cezası kesti. Gece boyu 944 araç denetlenerek bazı sürücülere kural ihlalleri sebebiyle ceza yazıldı.

Onikişubat ilçesi Osmangazi, Fatih ve Serintepe mahallelerinde mevcut huzur ortamının devamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamada, metruk binalar, park-bahçeler bu güzergahta açılan cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve mahalle giriş ve çıkışları, oyun salonları, internet kafeler, umuma açık yerler ve çevrelerinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik olarak denetim yapıldı.
Bin 153 şahısın kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Korona virüs uyarı ve denetimleri kapsamında, 17 şahsa maske takma kuralına uymamaktan cezai işlem uygulandı.
7 adet modifiye araç sürücüsüne, alkollü araç kullanan 2 kişiye, ehliyetsiz araç kullanan 3 kişiye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 kişiye, yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanan 4 sürücüye işlem yapıldı. 7 araç trafikten men edildi.

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