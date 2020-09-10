Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine vaka sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kızkayası köyü karantinaya alındı.

Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kızkayası köyünde 10 Eylül 2020 saat 18.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.