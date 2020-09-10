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Başakşehir, Chadli transferini resmen açıkladı

Başakşehir, Monaco'dan Belçikalı Nacer Chadli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Chadli, Başakşehir'de 11 numaralı formayı giyecek. 

31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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