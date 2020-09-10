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Koronavirüs aşısıyla ilgili ciddi sorun! 8 bin uçağa ihtiyaç var

Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği (IATA), koronavirüsle ilgili sadece aşıyı taşımak için Boeing 747'ye eşdeğer 8 bin uçağa ihtiyaç duyulacağını duyurdu.

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), gelecekteki herhangi bir corona virüs aşısının teslimatının, küresel dağıtıma hazır olduğu durumda "potansiyel olarak ciddi" sorunlardan kaçınmak için şimdiden hava taşımacılığı endüstrisi ile "dikkatli planlama" gerektirdiğini belirtti.

Bunu "şimdiye kadarki en büyük taşımacılık faaliyeti" olarak nitelendiren kurum, hükümetlere Covid-19 aşısının geniş çaplı dağıtımına hazır olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Geniş çaplı teslimat
Dünya genelinde corona virüsle mücadelede sadece aşıyı taşımak için Boeing 747'ye eşdeğer 8 bin uçağa ihtiyaç duyulacağını belirten IATA; hükümetlerin, Covid-19 aşıları onaylandığında ve dağıtım için hazır olduğunda tam hazırlığı sağlamak için sektör paydaşları ile plan yapmaya başlamaları gerektiğini ifade etti.

"Tehlikeye girebilir"
IATA Genel Direktörü ve CEO'su Alexandre de Juniac, "Sınırlar kapalı kalırsa, seyahatler kısıtlanırsa, filolar sahaya sürülürse ve çalışanlar ayrılırsa, hayat kurtaran bu aşıları ulaştırma kapasitesi büyük ölçüde tehlikeye girebilir" dedi.

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