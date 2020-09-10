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ABD'de düşen küçük uçakta kurtulan olmadı

ABD'de havaalanı yakınında yere çakılan uçaktaki Ulusal Muhafız Birliği'nden ikisi kadın üç asker yaşamını yitirdi.

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ABD'nin doğusunda Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.

Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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