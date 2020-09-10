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AÖF sonuçları açıklandı mı AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül'de başladı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında. AÖF sonuçlarının en geç birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçlarına nerede bakılır, nasıl öğrenilir?

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Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu sınavları online olarak yapıldı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sonuçlarına kilitlendi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sonuçları nereden sorgulanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları nereden öğrenilecek: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl olur, adımlar: Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

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