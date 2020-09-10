Covid-19'a yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumu

Akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği bildirilmişti. CHP heyeti bugün Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu ve Böcek'in son sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu.

Böcek'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Seyit Torun, “Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor” dedi.

Hastane önünde CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve çok sayıda partili ile büyükşehir belediyesi yöneticileri de yer aldı.

"Tedavi iyiye gidiyor"

Hastanede doktorlar ve Muhittin Böcek'in ailesiyle de görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hastane çıkışında açıklamada bulundu. Şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen Torun, “Gerekli her türlü tedavi uygulanıyor ve tedavisi de iyiye gidiyor. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Görüştüğümüz bütün doktorlarımız acilden, yoğun bakımdan tüm doktorlarımıza kadar sürecin iyiye gittiğine doğru ifadede bulundular. Zannediyorum, inşallah en kısa sürede atlatacak" dedi.

"Yoğun bakıma alınması..."

Birkaç gün önce yoğun bakıma alınmasının sanki kafalarda olağanüstü bir durum oldu şeklinde ifade edildiğini belirten Torun, “Ama o bir tedbir amaçlıydı. Daha güvenli bir ortamda bulunması üzerine yapıldı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalya'mıza hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.

Spekülasyonlarla ilgili de konuşan Torun, “Hiçbiri doğru değil, sayın başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ahlaksızca da bir davranış. Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor. Biz de şimdi girince moral bulduk, çok mutlu olduk. Daha önce gelmeden de belli bilgileri de alıyorduk ama burada doktorların ağzından birinci ağızdan da bilgi alınca çok daha mutlu olduk" dedi.