Lionel Messi'den Arsenal taraftarına büyük jest

Lionel Messi, bu kez transfer haberleriyle değil yaptığı yardımla gündeme geldi. Efsane yıldız, görme engelli 10 yaşındaki Arsenal taraftarına 4 bin 200 Sterlin değerindeki gözlüğü hediye etti.

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Barcelona’da kalma kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi dünya çapında yürüttüğü yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez elini, görme engelli genç bir Arsenal taraftarına uzattı.

Dünyanın bir çok yerindeki görme engelli insanlara yardım kampanyası düzenleyen OrCam şirketi ile işbirliği yapan Messi, İngiliz taraftara yüksek teknoloji ürünü 4 bin 200 Sterlin değerindeki bir gözlük hediye etti.

Okuma ve yüzleri tanımada yardımcı oluyor

Görme sorunu yaşayan kişilerde okuma ve yüzleri tanımada yardımcı olan MyEye ürünü, yüksek fiyatı nedeniyle herkes tarafından alınamıyordu.