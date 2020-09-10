Kocaeli'de yaşlı kadını otomobil ezdi
KOCAELİ'de yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Atlıkan (83), otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde, Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz A. yönetimindeki 41 BS 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Atlıkan’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Otomobilin altında kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Atlıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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