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Bomba tahmin: Altın fiyatları gelecek yıl 2.300 dolara ulaşacak

Altın fiyatları rekor kırmasının ardından belirli bir seviyeye düştü. Altın yatırımcısının ise kafası karışık. Fiyatlar ne olacak? Altın fiyatları yeniden yükselişe geçer mi? Australia & New Zealand Banking Group altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

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Altın fiyatları geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kırdı ardından çakıldı. Altın yatırımcısı ise ne yapacağını şaşırdı. İddialar altın fiyatlarının pandemi sürecinde artacağı yönünde...

Pandeminin tüm dünyada devam etmesiyle birlikte spot altın 3 Eylül'den beri en yüksek seviyesi olan 1.950.51 doları gördükten sonra 1.945,87 dolarda sabit kaldı. Gümüş ise ons başına 27.02 dolarda sabit kaldı. Platin yüzde 0.4 artış yaşadı ve 919.24 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1'lik kazandığı değerle 2.295,85 doları gördü.

6-12 aylık süreçte...

Fxstreet'in haberine göre Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulundu. Gümüşün 27 dolar seviyelerinde seyredeceğini belirtirken altının 6 ya da 12 aylık süreçte 2.300 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

"Altının fiyatı gelecek yıl 2,300 dolara ulaşacak"

Altın fiyatlarındaki küresel artışın durduğunun ama bunun geçici olduğunu vurgulayan kurum bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini kaydetti. Analistler, "Fiziksel talep toparlanıyor, bu nedenle altının fiyatı gelecek yıl 2,300 dolara ulaşacak" tahmininde bulunuyor.

Altın fiyatları 10 Eylül 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 427,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,60 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.

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