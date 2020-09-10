Dolardan bir rekor daha geldi! 7.50 sınırını aştı piyasalarda son durum ne

Dolar 2 gündür eşiğinden döndüğü 7.50 sınırını bugün aştı. Bir süre 7.51'nin üzerinde kalan dolar saat 11:00 itibariyle 7.48 seviyelerine geriledi...

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Dolar kritik eşik olarak kabul edilen 7.50 sınırını bugün test etti ve bir süre 7.50'nin üzerinde kaldıktan sonra 7.48'lere geriledi. Küresel piyasalar hafta başında yaşanan oldukça kuvvetli satış baskısı ardından nispeten daha sakin bir seyir izlerken dolar/TL 7,50’yi aştı. Bloomberg verilerine göre sabah saatlerinde dolar/TL 7.5145 seviyesine kadar çıktı. Kur daha sonra 7,50 seviyesinin altına çekildi.

Saat 11:00 itibariyle döviz kuru: Sabah saatlerinde 7.51 seviyesini aşan dolar daha sonra düşüşe geçti. Saat 11:00 itibariyle dolar 7.48 seviyesinde işlem görürken, Euro 8.85 seviyelerindeydi...

Salı günü gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 2’ye yakın değer kaybederken TL’deki değer kaybı yüzde 0.2 civarında kalmıştı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün yüzde 1 civarı kazanç yaşanırken TL dolar karşısında yatay seyretti.

Gecelik faizler yükselişe geçti

Öte yandan TCMB’nin dün gerçekleştirdiği repo ihalesinde basit faizin yüzde 11’in üzerinde oluşması ile birlikte bankalararası piyasada da gecelik faizler yükselişe geçti.

Bankalararası piyasada gecelik faizler bugün en yüksek yüzde 11.25 seviyesine kadar yükseldi. Önceki günlerde yüzde 9.75 civarında oluşan gecelik faiz dün ortalama yüzde 10.21 seviyesindeydi.

Bir bankacı, “TCMB dün gecelik vadede sağladığı tutarda yaklaşık 10 milyar TL azalışa gitmiş oldu. Son iki günde ihalelere yansıyan beklenti bankanın % 10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini yakın zamanda %11’in üzerine doğru yükseltmek için hazırlık yaptığı yönünde” dedi.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS 500 baz puana doğru yaklaştıktan sonra bu sabah 511/521 seviyesinde

Piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor. İki ülke arasında bugüne ertelenen NATO toplantısı da takip edilen konular arasında.