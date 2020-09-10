Evinde hint keneviri yetiştirdi yaptığı savunma 'pes' dedirtti

ADANA'da evinin bahçesinde ekili 257 kök Hint keneviri ele geçirilen Zekayi Ç. (59) tutuklandı. Zekayi Ç.’nin emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu öne sürüp, "Bu bitkinin hastalığıma iyi geldiğini öğrenince evimin bahçesinde yetiştirip, kurutup, suyunu içtim. Hastalığıma çok iyi geldi" dediği belirtildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, müstakil evin bahçesinde ekili 257 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramada, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi Zekayi Ç. gözaltına alındı.

''Uyuşturucuyu kaynatıp, suyunu içtim''

Zekayi Ç., emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, iş arkadaşından Hint kenevirinin rahatsızlığına iyi geldiğini öğrendiğini öne sürerek, “O günden sonra evimin bahçesine ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp, suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dediği belirtildi.

Nöbetçi mahkemece tutuklandı

Zekayi Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.