Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu Rize'de açıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligdeki deplasman başlangıçlarında zorlanıyor

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.

4 futbolcu sakat

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Transferlerin lisansı henüz çıkmadı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde lisansı çıkarılmayan futbolcuların durumu göze çarpıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mame Thiam'ın isimleri henüz Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesindeki takım listesinde bulunmuyor.

Bu oyuncuların yanı sıra gençler İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile sezon sonu sözleşmesi biten ve yeniden sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin de ismi listede bulunmuyor.

TFF'nin internet sitesindeki isimler arasında Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Allahyar Sayyadmanesh de yer almıyor.

Fenerbahçe, şu anda lisansı bulunan futbolcular dışında altyapı oyuncularından da limite takılmadan yararlanabilecek.