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Fenerbahçe Garry Rodrigues'in transferini çözemiyor

Olympiakos, Garry Rodrigues için bonservisi elinde tutan Al İttihad takımına yaptığı tekliften olumlu yanıt aldı. Ancak transferde tek pürüz olarak Fenerbahçe ile Rodrigues'in sözleşme feshinde anlaşamaması oldu. Yunan ekibinin transferden vazgeçmesi, an meselesi olarak belirtildi.

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Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olympiakos kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti. Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Yunan takımında huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre, Olimpiakos'un birinci önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Rodrigues feshetmiyor

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olympiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olympiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

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