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Lazio Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Lazio, Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin ardından bu kez milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.

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Yeni sezona yeni bir kadro ile başlamak isteyen Lazio transferde kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi!yi kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisi stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek için de Schalke 04'de forma giyen Ozan Kabak'ı listeye ekledi.

Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

2000 doğumlu savunma oyuncusunun iyi bir fiziğe ve iyi bir tekniğe sahip olduğu değerlendirmesini yapan La Gazzetta dello Sport, 20 yaşındaki stoperin milli takımda da şans bulduğu bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

Ozan Kabak, Bundesliga 2'de geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

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