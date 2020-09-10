Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gitti, Cisse ile Giuliano gelecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un gol bölgesinde ikinci forvet olarak Papiss Cisse’yi; 10 numara, 9,5 ve 8 numara arasında oynayacak isim olarak da bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Giuliano’yu istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi olumlu noktalandı. Kulüp, görüşmelere başlandığını KAP’a açıkladı. Kosovalı’nın gidişinin ardından teknik direktör Erol Bulut’un kafasındaki golcü portresi şekillenmeye başladı.

Muriç’in rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu, gol vuruşları etkili bir santrafor yanına da 10 numara, 9,5 ve 8 numara olarak oynayacak ikinci forvet aradığı öğrenilen Bulut’un önümüzdeki hafta transferlerin bitirilmesini istediği öğrenildi.

Vedat sonrası ikinci forvet açıklanacak

F.Bahçe'nin yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig’in açılış maçına Mame Thiam’ı tek forvet oynatarak çıkması, maçın gidişatına göre Sinan Gümüş ve Enner Valencia’dan da yararlanılması bekleniyor. Emre Belözoğlu’nun forvet hattına da tıpkı Erol Bulut’un göreve getirilmesindeki taktiği uygulayacağı da sızan haberler arasında. Nasıl ki lig biter bitmez yeni teknik direktör olarak Erol Bulut’un adı açıklandıysa, aynı şekilde Vedat Muriç’in takımdan ayrıldığı gün düğmeye basılıp önce golcünün ardından da ikinci forvetin adının açıklanacağı öğrenildi.

Papiss Cisse ve Giuliano

Kulüpten daha önce yeni golcülerin imzası için Muriç’in gitmesini beklendiği açık şekilde ifade edilmişti. Bu durum akıllara Papiss Cisse ve Giuliano’yu getiriyor. Bonservisi elinde olan Senagalli golcü Cisse ve Al-Nassr’la ilişiğini koparan eski oyuncusu Giuliano işinin çoktan bitirildiği açıklaması için Muriç’in resmen imza atacağı günün beklendiği öğrenildi.