Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın son durumu! Bakın en çok neyi özlemişler

Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi, koronavirüs testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım’ın son durumunu anlattı. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım, en çok torunlarını özlemişler.

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Virüsün dünyaya yayıldığı Çin’in Vuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü ama Ankara, neredeyse Vuhan oldu. Ankara’daki vaka artışının nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılıyor.

Çankırı, Çorum, Kırşehir, Erzurum, Sivas ve Kırıkkaleliler başta olmak üzere İç Anadolu’nun özeti olan Ankara’da yazın memleketine gidenler, dönüşte virüsle birlikte geliyorlar.

Düğünler, cenazeler, akraba ziyaretleri ve toplu ulaşım virüsün yayılmasında etkili oluyor. Bir de Ankara geçiş güzergâhında olduğu için tatilden dönenler ya da tatile gidenler ile memlekete ziyarete gidip dönenlerin uğrak noktası olunca, virüs Ankara’ya toplanmış oluyor.

''Allah’tan ki Meclis kapalı''

Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi, koronavirüsün siyaseti vurduğunu anlatırken şu ifadeleri kullandı; ''Allah’tan ki Meclis kapalı. Ancak buna rağmen koronavirüs siyasetçileri vurmaya başladı. Eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın da COVID-19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, süreci ağır geçirenlerden. Hastalarımızın hepsine Allah şifa versin.

Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım’ın son durumu

Ali Babacan’ın tedavisi tamamlanarak hastaneden çıktı. Karantina süreci evde devam edecek. Eşi Zeynep Hanım’ın ise tamamen atlattığı söyleniyor. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım’ın ilaç tedavisi de dün itibarıyla tamamlanmış.

Binali Yıldırım, seçim döneminde Kübra Par'ın ''6 torununuz var, değil mi?'' sorusuna şu yanıtı vermişti; ''Evet. Bahar Sena büyük oğlum Bülent’in kızı, en büyük torun, sekizinci sınıfa başlayacak. Erva Eda, ikinci torunum. Kızımın çocukları Elif ve Ali. Küçük oğlum Erkan’ın çocukları da Ahsen ve Erhan.''

''En çok torunları özlemişler''

Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış. Şimdi ilaç tedavileri tamamlanmış ama karantina süreci devam edecek. Bu sırada en çok torunları özlemişler. Onlarla da cep telefonundan görüntülü olarak görüşmek suretiyle hasret gidermişler.''