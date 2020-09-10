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Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı

ADANA merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında aktif görevde bulunan polis, öğretmen ve bir askerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı ve polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı olduğu öne sürülen aktif görevde bulunan bir astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve polislerin bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler hakkında yakalama kararının alınmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Karaman, Erzurum, Elazığ, Van, Konya ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı giren ekiplerin, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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