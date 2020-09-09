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Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi rafa kalktı

Fenerbahçeli taraftarların Eran Zahavi hayali suya düştü. Sarı-lacivertli yönetim, İsrail golcünün transferinden vazgeçti.

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Fenerbahçeli taraftarların transferini en çok istediği isimlerin başında gelen Eran Zahavi'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim, İsrailli golcünün menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti.

Eran Zahavi, Almanya 2. Bundesliga ekibi Hannover 96 ile görüşüyor.

İsrailli futbolcu, 48 saat içerisinde son kararını verecek.

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