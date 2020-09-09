Önce Bingöl sonra Marmara'da peş peşe depremler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3,5 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Marmara'da merkez üssü Güzelköy açıkları olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de saat 22:23'te 3,5 ve 22:32'de 4,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,00 km olarak duyuruldu.

Kandilli 4,2 olarak duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

Marmara denizinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 22:46'da merkez üssü Güzelköy açıkları olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.