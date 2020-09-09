Kılıçdaroğlu'nun avukatı koronavirüse yakalandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi takipçilerine twitter'dan duyuran Çelik, kendisiyle temas edenlerin test yaptırmalarını istedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatlığını yapan Celal Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Coronaya yakalandığını duyuran Çelik, “Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.