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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken; olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

4 kişiye gözaltı

Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

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