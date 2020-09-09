Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma

İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken; olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İSTANBUL Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.
4 kişiye gözaltı
Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.