Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun idam cezası açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki idam cezası ile ilgili değerlendirme yaptı. Karamollaoğlu idam cezası getirilirse haksız yere birçok insanın ölümüne neden olunacağını söyledi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına geçti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, tartışmaların odağındaki idam cezasının geri getirilmesi konusuna da değindi.

"Ciddi bir hata ve öngörüsüzlük''

Türkiye'nin sorunlarının idam cezası ile çözülemeyeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye’de gündemi değiştirebilmek için sık sık yeni konular ortaya atılıyor. Şimdikilerden bir tanesi de idam cezasının getirilmesi. Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu. Mesele idam meselesi değil, mesele adalet meselesi. Siz adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz o zaman haksız yere bir sürü insanın hayatını kaybetmesine vesile olursunuz. İdam bütün tedbirler alındıktan sonra, en son başvurulabilecek olan bir çaredir. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözeceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.