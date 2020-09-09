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KKTC'de sert tedbirler geri döndü! Girişler durduruldu

KKTC, karantina için ayrılan yurt ve otellerin dolması üzerine, bu günden geçerli olmak üzere, hava ve deniz yoluyla girişlere kapatıldı.

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Üniversite kayıtları için KKTC'ye gitmek için bilet alan binlerce kişi, havayolu şirketleri ile Mersin Taşucu'dan Girne ve Magosa'ya yolcu taşımacılığı yapan firmalardan gelen mesajla durumu öğrendi.

KKTC Bakanlar Kurulu 4 gün önce aldığı kararla adaya girenlere 7 ile14 gün arası karantina uygulanmasına karar vermişti. O tarihten itibaren gidenlerin karantina süresi dolacağından, yeni gelenlerin karantinaya alınacağı 13 Eylül'e kadar tüm seferler durduruldu.


Yolculara mesajla bildirildi
Türkiye yönüne yolcu taşımacılığının sürdüğünü belirten gemi firmaların bilet alanlara “Önemli Uyarı” başlığıyla gönderdikleri mesajda, “KKTC Bakanlar Kurulu 08 Eylül 2020 tarihli kararı doğrultusunda; 13 Eylül 2020 tarihine kadar (13’ü dahil) Türkiye’den KKTC yönüne Girne ve Gazimağusa limanlarında yolcu kabulü yapılmayacağından, Taşucu-Girne seferlerinde yolcu taşımaya 13 Eylül 2020 tarihine kadar ara verilmiştir. KKTC’den Türkiye yönüne seferlerde bir değişiklik olmayıp, yolcu taşımaya kesintisiz devam edilecektir” denildi.

Sert tedbirler geri döndü
Kıbrıs'ta COVID-19 salgınının artması nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi karar aldı. Buna göre;

- Eğlence mekanlarının faaliyetleri ile doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetler 1 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
- Cenaze törenleri 1. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırıldı.

- Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferleri ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırıldı.

- Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferleri sınırlandırılacak veya iptal edilecek.

- 20 Eylül'den itibaren gelecek üniversite öğrenci sayısı üniversite karantina merkezlerinin kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılacak.

- 20 Eylül'den sonra gelecek öğrenciler üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığı’nın denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınacaklar.

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