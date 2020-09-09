Araç sahiplerine müjde! İki günde motorine ikinci büyük indirim geldi

Akaryakıtta indirim devam ediyor. Dün 21 kuruş indirim yapılan motorinin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 17 kuruş daha indirim yapıldı. İki günde motorin 38 kuruş ucuzlamış oldu. İşte pompa fiyatları...

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 17 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. Motorine dün gece yarısı da 21 kuruşluk indirim yapılmıştı.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 10/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 17 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.