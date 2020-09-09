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Motorine bir büyük indirim daha geldi! İşte indirimli litre fiyatı

Motorine dün gelen 21 kuruşluk indirimin ardından 17 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. İndirim 10 Eylül 2020 itibariyle pompaya yansıyacak.

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Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 10/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 17 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Motorinin yeni fiyatı ne kadar olacak?
Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.

Ton fiyatındaki düşüşlerden kaynaklı

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

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