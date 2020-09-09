Adem Büyük imzaladı Yeni Malatyaspor'dan 'yuvana hoş geldin'
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yeni Malatyaspor, hücum hattını deneyimli forvet Adem Büyük ile güçlendirdi.
Malatya ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Adem Büyük için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin" denildi.
📌YUVANA HOŞ GELDİN— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 9, 2020
Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/0AxJ7b7Eus
🌍 Küçük Adem Büyük pic.twitter.com/Q0szaE2cwV— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 9, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Polise bakın ne dedi