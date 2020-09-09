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Adem Büyük imzaladı Yeni Malatyaspor'dan 'yuvana hoş geldin'

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yeni Malatyaspor, hücum hattını deneyimli forvet Adem Büyük ile güçlendirdi.

Malatya ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Adem Büyük için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin" denildi.

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