İstanbul'da yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Polise bakın ne dedi
Koronavirüs salgınına karşı Taksim'de denetime çıkan polis ekipleri kurallara uymayan bir kadının yüzsüzlüğü karşısına şaşırdı.
Polis ekipleri Taksim’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kuralları hiçe sayan birçok vatandaşa 900 er TL cezası kesti.
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesini çenesine ve koluna takan vatandaşları anonslarla uyardı.
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Ekipler ayrıca, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu
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Uyarılara uymayan vatandaşlara, çevirip 900 er TL para cezası kesildi. Bir vatandaşın ceza kesildikten sonra, “Param var cezayı öderim” demesi “Bu kadarına da pes” dedirtti.
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