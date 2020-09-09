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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında yükseliş Ankara'yla sınırlı kalmayacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak konuştu. Ankara'daki kötü gidişatın aynısının İstanbul ve İzmir'de yaşanacağını belirten Ceyhan, 'İller arası dolaşım kısıtlanmalı, mesailer dönüşümlü yapılmalı' diye konuştu.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iller arası dolaşıma engel olunmadığı ve test sayısı artırılmadığı sürece, mücadele konusunda sonuç alınamayacağını söyledi. Ceyhan "Ankara’dan hep söz ediyoruz ancak salgında yükseliş sadece orayla sınırlı kalmayacak. Bugün sorunsuz olduğu söylenen iller, İstanbul, İzmir… Buralarda da birkaç hafta içerisinde yoğunlaşma göreceğiz" ifadesini kullandı.

Normalleşme süreci ile birlikte aşırı bir rahatlama yaşandığını söyleyen Ceyhan benzer bir durumun Avrupa ülkelerinde de görüldüğünü ifade etti.

"Toplu taşımada ayakta yolcu almayı yasaklıyoruz ama işine yetişmeye çalışan insan ne olacak?Acilen dönüşümlü mesaiye geçilmeli"

"Bu çok yetersiz: Mehmet Ceyhan etkili bir çözüm için iller arasındaki dolaşıma kısıtlama getirilmesi gerektiğini de söyledi. Bir diğer önemli noktanın da test sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamada, “Test sayısında dünyada 67. sıradayız. Bu çok yetersiz. Üstelik bunların önemli bir bölümünün de futbol takımlarına, organize iş merkezlerinde yapıldığını biliyoruz” diye konuştu.

Salgındaki yoğunluk artışının tatil, politika, düğün gibi gerekçelerle düzenlenen kalabalık etkinlikler nedeniyle yaşandığını belirten Ceyhan, bu şekilde nüfus dolaşımı devam ettiği sürece salgın konusunda başarı sağlanmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti.

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