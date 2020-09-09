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Galatasaray Adem Büyük'le yollarını ayırdı

Galatasaray, Adem Büyük'le yolların ayrıldığını açıkladı. Adem Büyük, yeni sezonda Yeni Malatyaspor forması giyecek.

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Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Golcü futbolcu, daha önce de formasını giydiği Yeni Malatyaspor'da kariyerine devam edecek.

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