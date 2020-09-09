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Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve Meis Adası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz ve Meis Adası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı’mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

''İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler''
Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.

''Masada çözüm isteyenler için masadayız''
Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın İzmir’den veriyoruz.

''İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz''
Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır.''

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