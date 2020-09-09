Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzaktan eğitim yapıyor ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ise hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak araştırması yapıyor. Muğla'da bulunan Sıtkı Koçman Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak. Peki dersler ne zaman başlıyor, uzaktan eğitime giriş nasıl yapılacak?

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MEB'e bağlı okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planı yaparken YÖK'e bağlı üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması yapan binlerce öğrenci hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak merak ediyor. Uzaktan eğitim yapacak üniversitelerden biri de Muğla'daki Sıtkı Koçman Üniversite oldu. Peki Sıtkı Koçman Üniversitesi uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak, giriş nasıl yapılacak?

Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 5 üniversite daha güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye çıktı....

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda COVID-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldü belirtildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."