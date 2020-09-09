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Arap Birliği'nden Türkiye'ye ağır iftira müdahale ediyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, son zamanlarda Arap ülkelerine Türkiye ve İran'ın müdahalelerinin arttığını söyleyerek, bu durumu kınadıklarını söyledi.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, açıklamalarda bulundu.

Tüm Arap devletlerinin amacının İsrail işgalini sona erdirerek, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına katkı sağlamak olduğunu belirten, Ebu Gayt, "Filistin'in hakkını sarsacak veya Kudüs kentinin statüsünü zedeleyecek her türlü plan ve düzenlemeyi uluslararası alanda reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

''Kınıyor ve reddediyoruz''

Son zamanlarda Arap devletlerinin içişlerine Türkiye ve İran müdahalelerinin arttığını iddia eden Birlik Sekreteri, "İran ve Türkiye'nin tüm müdahalelerini kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Ebu Gayt, "Libya'daki tarafların kapsamlı bir ulusal barış anlaşmasına hazırlık olarak, kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmalarını umuyoruz" diye konuştu.

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