Bingöl Üniversitesi uzaktan eğitim yapacak akademik 2020 takvim

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ise hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak araştırması yapıyor. Bingöl'de bulunan Bingöl Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak. Peki dersler ne zaman başlıyor, uzaktan eğitime giriş nasıl yapılacak?

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MEB'e bağlı okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planı yaparken YÖK'e bağlı üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması yapan binlerce öğrenci hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak merak ediyor. Uzaktan eğitim yapacak üniversitelerden biri de Bingöl'deki Bingöl Üniversite oldu. Peki Bingöl Üniversitesi uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak, giriş nasıl yapılacak?

Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 5 üniversite daha güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye çıktı....

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

Bingöl Üniversitesi, Covid19 nedeniyle 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminin tüm programlarda uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Bingöl Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’de Covid19 salgınının seyri, Sağlık Bakanlığı’nın verileri göz önüne alındığında salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde de ciddi anlamda devam edeceği öngörülmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun ‘ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi’ ve sağlık bakanlığının görüşleri doğrultusunda üniversitemiz tarafından 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yeni bir planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bu veriler ışığında, üniversitemiz senatosu tarafından 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans, lisansüstü tüm programlarda eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.