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Vahşet! Metruk binada boğazı kesilmiş halde bulundu

BATMAN'da, metruk bir binada boğazı bıçakla kesilmiş erkek cesedi bulundu. Üzerinden Veysi Tuzla'ya (60) ait kimlik çıkan ceset otopsi için morga götürüldü.

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Batman'da metruk bir binada, boğazından bıçaklanmış halde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri cesedin üzerinde Veysi Tuzla'ya ait kimlik buldu.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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