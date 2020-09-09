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Taksi durağına beyzbol sopasıyla saldırdılar: Gözaltına alınanlar var

ÇORUM’da 3 kişi, beyzbol sopasıyla saldırdıkları boş taksi durağanın camlarını kırarak, eşyaları yola fırlattı. Durakta hasar oluşurken, kimliği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Çorum'da Anadolu Taksi Durağı'na yaya olarak gelen 3 kişiden biri, elindeki beyzbol sopasıyla durağın camlarını kırdı. Diğer iki kişi de duraktaki bazı eşyaları yola fırlattı. Saldırı sonrası 3 kişi, bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı duyan çok sayıda taksici esnafı da durağa geldi. Polis ekipleri camları kırılan ve büyük ölçüde hasar gören durakta inceleme yaptı.

3 şüpheli gözaltına aldı

Olay yeri incelemesi ve görgü tanığı ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler, Uğur Ö., Salih K. ve Emre K.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Sorguları için emniyete götürülen şüphelilerden Salih K. ifadesinde, yakını ve kendisi hakkında taksi durağındakilerce dedikodu yaptıkları gerekçesiyle, durağa zarar verdiklerini söylediği öğrenildi.

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