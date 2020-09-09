İletişim Bakanlığı açıkladı! Ayasofya kararına temyiz iddiası yalan çıktı

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı hemen imzalamıştı.

Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı.

Bazı basın organlarında yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı iddiayı yalanladı. Kıratlı twettır hesabından şunları yazdı:

Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.