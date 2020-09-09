BIST 1.094
DOLAR 7,49
EURO 8,81
ALTIN 463,86
HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın

İletişim Bakanlığı açıkladı! Ayasofya kararına temyiz iddiası yalan çıktı

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı hemen imzalamıştı.

Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı.

Bazı basın organlarında yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı iddiayı yalanladı. Kıratlı twettır hesabından şunları yazdı:

Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

 Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim olsa okuma yazma bilen birisini sandık başına bulabilecek miydik?
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İstanbul Valiliği duyurdu
Meral Akşener'in 'kan davalı' çıkışına Selahattin Demirtaş'tan cevap var
Son dakika İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle öldü
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı
Dolar tarihi rekorlarına yenilerini ekledi! İşte döviz piyasasında son durum
Adana'da yem vermeye gittiği keçilerini bu halde buldu
Çocuğu okula göndermeme cezası kaç para 2020
Memurlar atamasını durdurmaya çalışıyor! Covid-19 nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu
Erol Mütercimler kimdir aslen nereli? Erol Mütercimler ne söyledi?
Yorumlar 3 yorum