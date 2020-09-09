Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı

İSTANBUL'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda sevkiyat sırasında aracında yakalanan eski Süper Lig futbolcusu M.A. gözaltına alındı.

Mahkemece tutuklandı

Otomobil ve evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, eski futbolcu M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.